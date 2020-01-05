Дочь Игоря Крутого Виктория показала жаркие кадры

Знаменитость расслабилась на отдыхе и засветила свою "пятую точку". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.

Виктория Крутая расположилась на шезлонге у бассейна в полосатом купальнике - точнее, только в его нижней части. Женщина поразила откровенным кадром в модной солнцезащите.

Подписчики отметили, что Виктория обладательница женственных форм и фото получилось отменным, что не может не радовать.

Волосы знаменитость собрала в пучок и позировала с несколько надменным выражением лица:

«Скоро обратно в зиму надо по больше зарядиться ☀», - подписала она снимок.

Ранее знаменитость показалась в ярком мини.

Фигуристая брюнетка Виктория Крутая расположилась на фоне праздничных огней - в изумрудном "сияющем" мини-платье. Женщина выглядела бесподобно, правда, некоторые ее поклонники отметили, что, возможно, такой смелый наряд - это немного чересчур для таких пышны форм, как у Виктории.

Другие отметили, что платьице на Виктории сидело отменно и видна ее женственная фигура, что не может не радовать.

Волосы знаменитость распустила, снимок получился типичным новогодним, вместе с тем - очень ярким и привлекающим внимание.

Подписчики отреагировали на такой кадр и ракурс, как мы уже отметили, неоднозначно, пишут, что дама, цитируем "вау, как хороша", и чтобы "не злоупотребляла такими коротенькими нарядами".

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