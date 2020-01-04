Экс-солистка «Серебро» Ольга Серябкина понежилась в постели полуголая

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в Instagram.

Так на новых опубликованных фото звезда красуется вся в белом... пиджаке и штанах - на фоне ретромобиля. Под костюм исполнительница надела блестящий декольтированный топ и именно такой Molly предстала перед поклонниками 4 января в сети.

Вслед за этим интригующим снимком, фанаты звезды опубликовали более горячий - "пижамный". Стоит отметить, что "пижама" у певицы своеобразная - черное кружевное белье, которое, ко всему своему изяществу, еще и просвечивает.

На фото певица красуется, лежа под простынями, с растрепанными волосами и, якобы, указывая пальцем на того, кто смотрит на фото.

Поклонники высоко оценили оба снимка, но последний, им, безусловно, понравился больше.

Напомним, экс-солистка группы «Серебро» не перестает радовать поклонников откровенными кадрами.

На новых студийных опубликованных фото артистка неожиданно скромно свои пышные прелести прикрыла - снимки получились весьма эстетичными, "с изюминкой и загадкой".

Волосы артиска убрала назад, плечи обнажила, видна неплохая работа фотретушера, вместе с тем - исполнительница выглядит на снимках очень живенько и стильно.

Фан-клуб российской артистки "вдогонку" опубликовал более откровенные фото в сети, чем описываемые выше. Так на одном из фото певица нежится на песочке в эффектном купальнике. Ее грудь при этом буквально вываливается из пляжного наряда.

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила все в одном белье.