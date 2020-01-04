Голливудский красавчик восхитил поклонниц подробностями первого поцелуя

56-летний лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус" Брэд Питт откровенно рассказал о своей первой любви и поцелуе в начальной школе. Бывший муж Анджелины Джоли сознался журналистам, что начал упадать за девочками еще в начальных классах школы. Об этом он сообщил в интервью американскому модному журналу WMagazine.

Питт вспомнил, что его первый поцелуй случился еще в четвертом классе. И по его словам, поцелуй принес мало приятных ощущений, даже наоборот, чувствовал сильный дискомфорт.

"Я помню эту девочку, ее звали Лиза. К тому же, тот самый поцелуй произошел в ее гараже, мы тогда были четвероклассниками. Мы жили недалеко друг от друга, поэтому я сразу же после поцелуя побежал домой. Адреналин тогда зашкаливал", – откровенничает родной отец детей Анжелины Джоли.

Оказалось, что Питт не всегда мечтал стать актером. В детстве его кумирами был боксер (Мухаммед Али) и каскадер (Ивел Книвел).

«Я хотел быть похожими на ним, таким же крутым", – отметил главный герой новых фильмов «Однажды в Голливуде» и «К звездам».

Напомним, что родная мать Брэда Питта высказалась о бывшей жене сына Анджелине Джоли. По словам 79-летней Этты Питт, Джоли виновата в том, что не разрешает видиться ее сыну с детьми столько, сколько он хочет.

Когда Джоли и Питт развелись, то первая отомстила родителям бывшего супруга. Звезда ограничила возможность шестерых детей встречаться с ними.

Этта не выдержала и сообщила, что Джоли настраивает чад против отца.

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