Известная российская актриса Настасья Самбурская выставила напоказ идеальное тело в купальнике

Как сообщает Politeka, снимком девушка поделилась в Instagram.

«За хлебом», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Самбурская позирует в одном купальнике, выставив напоказ сочные прелести. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вау, какая кошечка…», «Огонь, Настя», «Красотка!», «вау, шикарная какая», «розовая пантера», «просто огонь женщина», «какая конфетка», - пишут они.

Как сообщалось ранее, Настасья Самбурская угодила в грандиозный скандал.

В частности, Настасья Самбурская решила спародировать голое фото беременной американской plus-size модели Эшли Грэм и нарвалась на шквал критики в свой адрес.

На опубликованном фото актриса позирует в такой же позе, как и Эшли.

"Хочу поддержать Эшли Грэм! Ведь это так красиво, бодипозитивно и естественно! Я понимаю, что я еще в самом начале своей модельной карьеры size plus. Но это всего лишь первый день отпуска, со шведским столом! Так что жду многомиллионные контракты! Рассчитываю на вашу поддержку, друзья!", – говорится в подписи к публикации Настасьи Самбурской.

Но пользователи соцсети не оценили юмор актрисы и разнесли ее поступок. Они уверены, что Настасья Самбурская сделала такой пост из-за зависти и комплексов.

"Вот именно в данном случае-зависть. Даже у жирухи есть мужик и будет ребёнок. А у Самбурской нет ни того ни другого", "С головой все ок?", "Не люблю эту особу. Все ее выходки просто говорят о том, что в детстве была обижена всеми! И родителями и одногодками ! Жалко что ничего хорошего из этого она не взяла", "Вы не любите, когда обсуждают Вас, однако сами ведёте себя таким же образом, обсуждая и осуждая Эшли. Ваше поведение Похоже на комплексы", - пишут они в комментариях под фотографией.

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