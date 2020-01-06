Мода на одежду 1980-х годов в какой-то мере вернулась обратно, но чтобы было, если бы вернулась мода на прически тех лет

Интересно, как бы выглядели звезды, с прическами 1980-х годов.

Голливудская актриса Анджелина Джоли является одной из самых сексуальных женщин планеты. С прической 80-х звезда выглядит старше своих лет.

Супермодель Тайра Бэнкс выглядит эффектно с пышными волосами, пишет sm-news. Знаменитость прическа совсем не испортила.

Леонардо ДиКаприо с модной в те года повязкой на голове однозначно получил бы "Оскар".

Актриса Блейк Лайвли выглядит прекрасно всегда и прическа этого не изменит.

Певица Адель не идут кудряшки из 80-х.

Леди Гага также вписалась бы в восьмидесятые. Она бы точно была солисткой какой-нибудь рок-группы.

Кэти Перри очень идет новая прическа.

Напомним, Анджелина Джоли рассказала о неуверенности в себе.

Звезда, красотой которой восхищаются миллионы, рассказала о своих комплексах. Как оказалось, знаменитость всю жизнь борется с низкой самооценкой.

По словам артистки, она считает себя странной, а иногда даже смешной.

С низкой самооценкой Джоли помогают справляться дети, которые заставляют чувствовать себя лучшей.

Ранее мы писали, что Леонардо ДиКаприо опозорился заплывшей фигурой на пляже.

На днях новые фото звезды «Титаника» и «Острова проклятых» раскритиковали в сети. Так, поклонницы отметили, что Лео, который позирует на снимках папарацци в одних лишь плавках, видимо, совсем забросил спорт и выглядит неухоженным.

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Ранее мы писали, что Адель после развода с мужем заявила - она будет наслаждаться жизнью. С целью приобрести новый вид, женщина начала активно заниматься пилатесом на специальном тренажере. Уже через несколько месяцев она поразила поклонников своим внешним видом.

На дне рождении своего друга рэпера Дрейка Адель. появилась в черном вельветовом платье, демонстрирующем ее новую похудевшую фигуру.

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Как сообщала Politeka, Однажды в Голливуде: Тарантино приоткрыл «тайну» фильма, где ДиКаприо и Питта просто не узнать.

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