Звезда "Квартал 95" Марта Адамчук опубликовала фото в обворожительном образе

Артистка предстала в красивом, немного обтягивающем, платье с глубоким декольте, пишет Рoliteka.net.

Красотка выглядела отлично в светлом платье с блестками. Образ завершала аккуратная тоненькая цепочка с кулоном и сережки. Макияж был сделан с акцентом на яркие губы. Марта смотрела в камеру и широко улыбалась.

Девушка позировала у новогодней елки рядом с мягкой игрушкой.

В посте звезда "Квартал 95" рассказала, что у ее подруги день рождения и попросила всех желающих поздравить.

За час пост Марты собрал более 200 лайков и один поздравительный комментарий.

Напомним, недавно Марта предстала в Инстаграм в красивом, облегающем платье, которое подчеркнуло ее изгибы. Девушка немного отогнулась, чтобы продемонстрировать бедро. Платье на тонких бретельках идеально подошло ей.

Образ завершали маникюр, красивая укладка и едва заметные серьги. Марта выглядела великолепно, и, несмотря на то, что фото опубликовано в черно-белых тонах, заметна ее яркая внешность.

Ранее мы писали, что Марта Адамчук показала новый образ в блестящем наряде.

В этот раз актриса выбрала блестящее длинное платье для образа. Отметим, что в нем очень приличное декольте.

Марта села на спинку кресла, рядом лежит телефон, а сама Адамчук улыбается. На фоне можно заметить других людей.

"Мои прекрасные 45 тысяч. Спасибо вам", - написала знаменитость под фото, поблагодарив таким образом подписчиков, которых уже собралось 45 тысяч.

Ранее сообщалось, что Марта Адамчук не перестает удивлять своих поклонников новыми снимками из своей жизни. На этот раз она показала новый яркий снимок на своей странице в Instagram.

Девушка всегда подчеркивает свою фигуру на эффектных, часто, студийных снимках. Этот раз не стал исключением — новый откровенный снимок — получился стильным и привлекающим внимание. Экс-участница проекта «Голос країни» и певица на шоу «Танцы со звездами» Марта Адамчук запечатлена в роскошном вечернем платье, которое обнажает ее спину.

Напомним, красотка из "Квартала 95" сразила новым смелым образом: "Чтобы мало не показалось"

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