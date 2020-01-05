Оля отправилась в теплые края и уже показала первый кадр на пляже

Знаменитая украинская суперблондинка Оля Полякова сразила сеть невероятным образом

Эпатажная певица довольно часто радует своих фанатов необычными и пикантными нарядами, а также демонстрирует экстравагантные сценические костюмы для своих концертов и делится с поклонниками даже редкими «домашними» фото, сообщает Politeka.

В этот раз Ольга похвасталась пикантным видом на отдыхе. Новое фото, которое певица показала в сети, она сделала сама с интересного ракурса.

Как видно, Полякова отправилась в теплые края и уже показала первый кадр на пляже, позируя в тонком желтом купальнике с надписью на груди, которую не разобрать. Ее волосы распущены и развеваются на ветерке, а на лице огромные солнцезащитные очки, Полякова заняла соблазнительную позу, фотографируя себя.

В подписи к фото звезда спросила: "И шо вы там?", а фанаты принялись активно обсуждать новое фото звезды.

Ранее звезда показала себя со своими коллегами и удивила резонансным заявлением. Дело в том, что звезда покинет Украину в январе. Певица намерена посетить США и дать там целую серию концертов.

Так, на странице в Ингстаграм Оля рассказала, чем будет заниматься в январе 2020 года. Певица похвасталась поклонникам, что на этот период у нее запланированы выступления в разных городах США.

“Визы в Америку и Канаду получили!!!! Ура! 7 января - Майами ! 10 января - Торонто! 11 января - Чикаго! 12 января - Нью-Йорк! Жду вас мои любимые!!!”, – отмечает Полякова под постом.

Также отметим, поклонники сразу же принялись комментировать невероятно яркий и жаркий кадр, представленный на странице в Инстаграм.

Напомним о том, что Полякова впервые за 15 лет показала своего мужа.

Как сообщала Pоliteka, мокрая Полякова на четвереньках похвасталась пятой точкой перед мужчиной.

Также Politeka писала, что Полякова в халатике случайно засветила аппетитные формы.