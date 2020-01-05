50-річна актриса Евеліна Бледанс обожнює епатувати публіку у мережі

Як передає Politeka.net, актриса поділилася у своєму мікроблозі в Instagram кількома відео, де продемонструвала себе в декількох образах (щоб подивитися, доскролльте до кінця).

Знаменитість розповіла, що на різдвяні канікули поїхала на гастролі вистави.

На одному з відео Евеліна, в коротких шортах, корсеті і високих чоботях красується перед камерою. На іншому – у довгій облягаючий сукні з великим розрізом на нозі хвалиться своєю «тайською засмагою».

Користувачі мережі почали обговорювати кадри Бледанс і акцентували увагу на її досить великих губах.

«Евеліна, Ви так себе рекламує скрізь, напевно Ви шукаєте багатого успішного Чоловіка Чоловіка собі))», «Губищи - то неприродні», «А че губи то робити лягушачею ж*пою», "Ого",- пишуть в коментарях.

Раніше ми писали, що Евеліна Бледанс вирушила разом із 7-річним сином Семеном на відпочинок в Емірати, однак там сталося несподіване ПП. Її розбудив дзвінок з ресепшина і повідомили, що з хлопчиком усе в порядку. Вона не відразу зрозуміла, в чому справа. Але коли побачила порожню ліжко сина, то відразу кинулася за ним. Виявилося, хлопчик вийшов з кімнати і блукав готелі.

Також ми повідомляли, Бледанс прокоментувала те, що потрапила в Україні в "чорний список". Міністерство культури збільшило перелік діячів культури "нон-грата" в нашій країні.

"Ви знаєте – я не поділяю, де Україна, а де Росія. Я "чайник" в політиці і не розумію, що відбувається. Так, я сказала якось, що Крим ніколи не був Україною – так я від своїх слів не відмовляюся. Я народилася в Криму, закінчила там школу і ні для кого не секрет, що українською мовою в Криму розмовляли одиниці", - заявила вона.

Нагадаємо, Евеліна Бледанс розкрила найстрашнішу таємницю свого життя.

Як повідомляла Politeka, новий коханий Евеліни Бледанс годиться їй в сини: опубліковано фото.

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