Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм
Как известно, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.
Пикантные и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес, пишет Politeka.
Погода сойдет с ума, синоптики огорошили прогнозом: "ждите сюрпризов"
Лорак устроила переполох, засветив новую прическу: "Где же тебя так общипали?"
Экс-солистка "Серебро" встала на четвереньки ради пикантного фото: "Ух, какая!"
Появились кадры счастливой Заворотнюк с любовником под новогодней елкой: "Хорошенькая такая..."
Даша является не только певицей, но и актрисой, а также пробуется в роли ведущей и модели. Выходит это у нее весьма успешно, ведь каждая фотосессия Даши вызывает неизменный бурный восторг среди поклонников. На странице звезды в Инстаграм она показала довольно пикантные кадры.
Звезда показала в разделе Стори серию кадров со своей тренировки. Артистка, несмотря на постоянные съемки, частые проекты и различные участия в шоу, постоянно занимается в спортзале.
Даша делает это для поддержания формы, а не для похудения, о чем ранее сообщала после очередного праздника.
На странице в Инстаграм Даша показала довольно забавные кадры.
Так, Даша позировала в необычном наряде - черном теплом спортивном костюме вместе с близким человеком. При этом звезда появилась на курорте в естественном виде - без укладок и макияжа.
Также в разделе Стори появился кадр в дерзком стиле, который приятно поразил поклонников, ведь Астафьева позировала с коллегами с яркой улыбкой на лице.
При этом стала артистка так, что ничего лишнего не видно, а сам наряд, впрочем как и Даша, выглядит весьма соблазнительно.
Напомним, Астафьева устроила жаркую прогулку в киевском метро
Как сообщала Politeka, Раздетая Астафьева в блестках показала грудь
Также Politeka писала, что Астафьева едва не совратила мужчину во время танца