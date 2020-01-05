Экс-солистка «Серебро» Ольга Серябкина, которая теперь выступает сольно, как Molly - удивила публику

Девушка разделась сред бела дня. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на ее публикацию в Instagram.

Так на новых опубликованных фото звезда красуется полуголой и в необычном наряде - совершенного потрясающего цвета лифчике. Звезда сцены приспустила теплый комбинезон и показалась в таком необычном белье. Необычное оно еще и потому, что текстура ткани изделия, похоже, плотная, как у свитера:

"Не холодно", - подписала артистка снимок. На фото она немного прищурилась от зимнего солнца, а вокруг артиски - бескрайний снег.

Некоторым поклонникам показалось, что Серябкина располнела, кому-то, она, как обычно, показалась, невероятно привлекательной, кого-то - позабивил ее "прикид".

Напомним также, на новых опубликованных фото звезда красуется в блестящем наряде - мини-платьице на тоненьких брительках. Звезда сцены широко улыбается, сидя на диванчике и забросив ногу за ногу. При всем при этом, частично видна ее пышная грудь и подкачанные ножки. Некоторым поклонникам даже показалось, что на фото Серябкина засветила нижнее белье.

На другом опубликованном фан-клубом артистки фото, экс-солистка "Серебро" красуется в светлом топе, при этом "сверкнув" своей объемной грудью - ведь под маечкой, белья на певице не наблюдалось.

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила все в одном белье.