Известная украинская певица Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы", поделилась коротким роликом, где она без одежды

На кадрах Слава позирует только в одном полотенце, которое замотала голову после приема ванной. Каминская отметила, что добралась на "Сказочное Бали". Певица показала себя до груди и благодаря этому ничего не видно, передает Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оставить комментариев и поставить лайки ролику. Он был опубликован в сторис, где такая возможность отсутствует.

Ранее мы сообщали, что украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников.

Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео.

В этот раз артистка решила оригинально попрощаться с уходящим годом, удивив при этом необычным кадром.

На фото Каминская показала себя без макияжа и в естественном виде, при этом на лице Славы заметны патчи против припухлости.

"Подводя итоги 2019-го, хочется прежде всего напомнить , что жизнь наша может быть яркой и вне сети . Откровенно говоря меня утомили инстаграмные денди в наглаженных пиджаках и примерные мамы в слотах инста-сториз", - написала Слава.

Сообщалось, что Каминская пустилась во все тяжкие, сбросив одежду ради интимных кадров.

Каминская снялась в фотосессии для взрослых в полупрозрачном кружевном белье. Звезда похвасталась упругими формами в откровенной позе, показав один из снимков для журнала на своей странице в Инстаграм.

Поклонники не были равнодушны и написали множество комментариев:

«Просто Красотка😗😍💗», «Такая красота!!!! Такая нежная и гордая! 👏», «Январь 2019 был тоже🔥🔥🔥😍», «Хочется июль уже , а не вот это все 🔥», «срамота!😂😍».

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