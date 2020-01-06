Ирина Шейк уверенно и долго шла к всемирной славе

Об этом пишет Politeka.net.

Сегодня, 6 января, модель и актриса Ирина Шейк отмечает свой 34-й день рождения.

Но чтобы добиться такого успеха, девушке пришлось пережить много эмоциональных потрясений.

Как известно, Ирина в очень юном возрасте потеряла отца. Когда ей было 14 лет, он скончался от легочной инфекции.

Всемирно известная модель откровенно призналась, что в подростковом возрасте не отличалась привлекательностью. Одноклассники дразнили ее "фанерой", поскольку она была слишком худой.

Ситуация изменилась в момент, когда Ирина Шейк поступила на первый курс Челябинского экономического колледжа. Тогда на девушку обратил внимание один из сотрудников местного имидж-клуба “Светлана”.

Оказавшись в клубе, Ирина научилась азам модельного бизнеса, а уже в возрасте 18 лет она победила в региональном конкурсе красоты "Супермодель".

В 2005 году Ирина для продвижения в модельном бизнесе сменила фамилию на Шейк и отправилась покорять Запад. Переломным стал для девушки 2007 год, когда ей предложили рекламировать белье от известного бренда Intimissimi.

Ранее мы сообщали о том, что Ирина Шейк утерла нос Брэдли Куперу. Звезда опубликовала снимок, где она красуется в ярком раздельном купальнике на фоне знаменитого водопада в Коста-Рике.

О красоте, что места "съемок", что самой модели - говорить не приходится. Поклонники просто очарованы видами и изящной Шейк, пишут, что та утерла нос своему экс-возлюбленному актеру Брэдли Куперу и что о такой красавице мечтает каждый мужчина.

Кроме того, поклонников манекенщицы в сети очень порадовал тот, факт, что Ирина продолжает радоваться жизни даже после тяжелого разрыва, ну а большинство - просто "обезумели", в хорошем смысле этого слова, от полуголой Шейк в центре фото-композиции.

Напомним, раздетая Ирина Шейк побаловалась с горячей подружкой прямо на пляже.

Как сообщала Politeka, знойная Ирина Шейк показала всю свою красоту в мини-бикини.

Также Politeka писала, что роскошная Ирина Шейк в мини-бикини засветила все свои достоинства.