Российская певица Наташа Королева честно призналась своим фанатам, что она не святая

Звезда российской эстрады решила оригинально поздравить поклонников с наступающим Рождеством, пишет Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

Так, на своей странице в Инстаграм Королева выложила небольшое старое видео из картины «Вечера на хуторе близ Диканьки», где в образе Солохи снялась вместе с российским актером Максимом Авериным.

Аверин предстал в роли черта, который флиртуюет с Королевой в короткой юбке, оголяющей стройные ножки.

«Ну не святая , Черт и меня попутал 😂было дело !!!», - подписала видео она.

Пользователи оценили чувство юмора Королевой и принялись обсуждать ее талант.

«Красивооо, Натуся сама нежность «, «"Из Натальи вышла бы классная актриса! Да что говорить одаренная баба! Вот бог не поскупился" "Хороша,чертовка!!!!)" "Натуральная Солоха" "Ох уж эта Наталка, гарна дивчина", - пишут в сети.

Напомним, что ранее звезда российской эстрады рассказала в видео, что готовится к Новому году - она прихорашивается якобы перед зеркалом, постоянно то приспуская, то снова приподнимая на себе непонятную вещь, простынь или какую-то ткань.

Многие из подписчиков отметили яркий, даже несколько вызывающий макияж Наташи, ее оригинальную прическу и позитивное настроение:

"Скоро придет Новый год, всем подарки принесет, а может - и не принесет... мечтать не вредно ...В любом случае, всех с Наступающим!", - подписала Наташа Королева опубликованное видео.

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