Китти Спенсер удивила всех выбором жениха, который старше даже ее отца графа Спенсера

29-летняя Китти Спенсер, которая является племянницей принцессы Дианы, получила предложение руки и сердца от старого миллионера, который старше ее на 32 года

Королевская британская семья готовится пышной свадебной церемонии, которая по слухам должна произойти уже в этом году. Стало известно, что племянница принцессы Дианы Китти Спенсер получила предложение руки и сердца от владельца модного дома Майкла Льюиса.

СМИ Великобритании заметили кольцо на пальчике Китти, которое напоминает помолвочное. Его она засветила в то время, когда пошла наводить красоту в салон.

Ко всему прочему, стоит отметить, что жених Китти старше ее отца графа Спенсера на пять лет, а невесты на 32 года. Ранее он уже был женат, у него есть трое детей, которые занимаются собственным бизнесом. По информации британских СМИ, дети Льюиса приняли будущую мачеху, они даже ездили вместе отдыхать.

Их роман стал достоянием общественности около полтора года назад, тогда папарацци застали парочку на прогулке в центе Нь-Йорка. После этого, они были замечены в одном из ночных клубов в Сан-Тропе, а после в особняке миллионера, который находится в центре Лондона.

Также ранее сообщалось, что на острове Лидо прошел 76-й ежегодный Венецианский кинофестиваль. Церемонию посетили много именитых гостей. Одной из первых оказалась 28-летняя племянница принцессы Дианы леди Китти Спенсер.

Для выхода на красную дорожку девушка выбрала, как всегда, роскошный наряд, который подчеркнул ее аристократичную внешность. Китти появилась в лаконичном черном платье в пол, которое дополнила украшениями от Bvlgari из белого золота и изумрудов.

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