Голливудскую актрису Анджелину Джоли уже несколько дней замечают в компании детей

Так, 4 января звезду заметили с близнецами Вивьен и Ноксом, пишет Рoliteka.net. Троицу видели на улице в Лос-Анджелесе.

А спустя день Джоли вместе с дочерью Вивьен пошли за покупками также в Лос-Анджелесе.

Артистка снова выбрала черное длинное пальто, под которым не смогла утаить свои роскошные формы. Также для выхода звезда выбрала бежевые балетки, хотя за день до этого расхаживала в сапожках, в то время как ее дети были в футболках.

К слову, 5 января Джоли выбрала массивную сумочку, а завершали ее образ серьги, которые сделали ее образ более элегантным и стильные темные очки.

Вивьен же выбрала белую кофту и брюки с цветочным принтом.

На снимках звезда с дочерью запечатлена в магазине, а также во время распития кофе.

Пользователи сети расхвалили Энджи за роскошную внешность: "Такую никогда не забыть".

Напомним, Джоли рассказала о своих комплексах. Как оказалось, знаменитость всю жизнь борется с низкой самооценкой.

По словам артистки, она считает себя странной, а иногда даже смешной.

С низкой самооценкой Джоли помогают справляться дети, которые заставляют чувствовать себя лучшей.

Ранее мы писали, что фанаты Анджелины Джоли и Брэда Питта никак не могут успокоиться и все мечтают о воссоединении пары.

Одной из причин считают конфликт в самолете между Брэдом Питтом и приемным сыном Мэддоксом. Якобы актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поднял руку на ребенка. Это стало последней каплей и Джоли подала на развод.

Однако после череды скандалов, актеры смогли пойти на примирение.

Так, по слухам, Джоли даже осталась на Рождество в Калифорнии специально для того, чтобы дети смогли отметить праздник с отцом.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли вместе с другими артистами фильма "Вечные" провели рождественскую вечеринку.

Для своего выхода Джоли выбрала черный наряд, демонстрирующем ее спинку и подчеркивающем красивую фигуру.

Поклонники артистки засыпали ее комплиментами и были рады тому, что она хорошо проводит время.

Напомним, Джоли поразила интимным признанием о жизни с Питтом и не только: "Мое тело много пережило".

Как сообщала Politeka, Джоли поразила скандальным образом в новой фотосессии: "из одежды только фата".

Также Politeka писала, что Джоли настигла смертельная опасность прямо во время съемок: «пришлось…», подробности.