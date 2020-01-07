Пятого января прошла 77-ая церемония вручения премии "Золотой глобус 2020"
Это было яркое мероприятие, которое прошло в отеле Беверли-Хилтон (Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес), пишет Рoliteka.net.
На церемонии присутствовали мировые знаменитости. В частности, актрисы которые покорили зрителей своими нарядами.
Красотки предстали в нарядах, которые невозможно забыть. В Инстаграм обнародовали список участниц и предложили проголосовать за лучший наряд.
Первой в розовом платье предстала индийская актриса Приянка Чопра:
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Бейонсе в весьма откровенном платье:
Дженнифер Лопес зачаровала всех своим видом:
Дженнифер Энистон в элегантном черном платье с глубоким декольте:
Гвинет Пэлтроу покорила видом в полупрозрачном наряде:
От Николь Кидман в красном платье нельзя оторвать взгляда:
Рене Зеллвегер, несмотря на немного неудачную пластику, выглядит чудесно в голубом наряде в пол:
Кейт Бланшетт в необычном платье, напоминающем крылья:
Скарлетт Йоханссон позировала в красном и с большим вырезом в районе груди:
Тейлор Свифт надела роскошное платье с цветочным принтом:
В комментариях мнения пользователей сети разделились.
"Дженнифер Энистон🔥", "Скарлетт❤️", "Джей Ло❤️", "Chopra 💕", "Николь, Тейлор, Приянка", "Джен😍", "Рене Зельвегер", - написали комментаторы.
Напомним, Бейонсе очень изменилась с годами. В молодости звезда старалась одеваться соблазнительно, а ее клипы признавали самыми горячими.
На данный же момент певица выбирает все также соблазнительную одежду, но с толикой элегантности.
Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес всегда выглядит идеально, несмотря на свое 50-летие
Артистка - подтянутая, а ее лицо - без единой морщинки.
Однако назойливые папарацци не упускают момента показать звезду с другой стороны. В сети можно встретить снимки, как артистка выглядит на самом деле без фотошопа и подобранного ракурса.
На днях Джей Ло заметили без макияжа, с "гулькой" на голове, и с немного обвисшим животом. В руках она держала какой-то напиток в своем именном стакане.
Большинство пользователей тут же набросились с критикой на артистку.
Напомним, Дженнифер Лопес показала, как она выглядит в жизни без фотошопа: "На все пятьдесят"
Также мы писали, что дочь Дженнифер Лопес потрясла своим голосом.
Еще Рoliteka сообщала, что Дженнифер Лопес засветила лишнее, пикантный конфуз увидели все фото слили в сеть.