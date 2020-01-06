Во время премии «Золотой глобус 2020» Брэд Питт пошутил о своих романах
Брэд Питт на "Золотом глобусе 2020" получил награду как лучший актер второго плана за фильм "Однажды в Голливуде". Во время благодарственной речи он пошутил о многочисленных романах, которые ему приписывает пресса, об этом сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, досскрольте страницу до конца).
«Я хотел привести свою маму, но не смог, потому что с каждой женщиной, с которой я стою рядом, мне приписывают роман, и это было бы просто неловко», – съязвил голливудский актер с серьезным лицом.
После его шутки, видеоператоры показали сидящую в зале звезду сериала "Друзья" и свою бывшую жену Дженнифер Энистон, которая засмеялась на его слова.
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Более того, американские журналисты надеялись заснять актеров вместе на красной дорожке. Ведь Питт одному из представителей прессы до этого признался, что они с Энистон хорошие друзья и должны пересечься.
Важно отметить, что сердце Дженнифер Энистон после развода с мужем Джастином Теру теперь свободно. Питт тоже переживает развод с Джоли и находится в поиске новой супруги. Весь мир затаил дыхание и только может строить надежды, на то, что любимые актеры вновь будут вместе.
Они были женаты 5 лет, вплоть до 2005 года, когда Питт начал изменять Энистон с Джоли на съемках фильма "Мистер и миссис Смит".
Напомним, что Дженнифер Энистон "засветилась" в компании режиссера Уилла Спека. Сейчас в сети ходят слухи что актриса и ее бывший муж Брэд Питт хотят воссоединиться. Однако папарацци подловили Энистон с другим мужчиной.
В частности, Дженнифер и Уилла заметили гуляющими по пляжу, и ведущими увлеченную беседу.
Пара выглядела отнюдь никак друзья, а как влюбленные.
Бывшая жена Анджелина Джоли, которая, по слухам, всегда ревновала Брэда Питта к Дженнифер Энистон, теперь может спать спокойно.
Кроме этого, Politeka писала о наиболее ярких образах, в которых актриса Дженнифер Энистон побывала на публике.
Также напомним, что Джоли сделала все, чтобы заполучить Питта: всплыла пикантная правда, "тайно сняла..."
А еще сообщалось, что одна из самых известных голливудских пар встретятся на съемочной площадке: ими будут Брэд Питт и Дженнифер Энистон.