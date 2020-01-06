На видео попала реакция бывшей жены Питта на его слова

Во время премии «Золотой глобус 2020» Брэд Питт пошутил о своих романах

Брэд Питт на "Золотом глобусе 2020" получил награду как лучший актер второго плана за фильм "Однажды в Голливуде". Во время благодарственной речи он пошутил о многочисленных романах, которые ему приписывает пресса, об этом сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, досскрольте страницу до конца).

«Я хотел привести свою маму, но не смог, потому что с каждой женщиной, с которой я стою рядом, мне приписывают роман, и это было бы просто неловко», – съязвил голливудский актер с серьезным лицом.

После его шутки, видеоператоры показали сидящую в зале звезду сериала "Друзья" и свою бывшую жену Дженнифер Энистон, которая засмеялась на его слова.

Более того, американские журналисты надеялись заснять актеров вместе на красной дорожке. Ведь Питт одному из представителей прессы до этого признался, что они с Энистон хорошие друзья и должны пересечься.

Важно отметить, что сердце Дженнифер Энистон после развода с мужем Джастином Теру теперь свободно. Питт тоже переживает развод с Джоли и находится в поиске новой супруги. Весь мир затаил дыхание и только может строить надежды, на то, что любимые актеры вновь будут вместе.

Они были женаты 5 лет, вплоть до 2005 года, когда Питт начал изменять Энистон с Джоли на съемках фильма "Мистер и миссис Смит".

Напомним, что Дженнифер Энистон "засветилась" в компании режиссера Уилла Спека. Сейчас в сети ходят слухи что актриса и ее бывший муж Брэд Питт хотят воссоединиться. Однако папарацци подловили Энистон с другим мужчиной.

В частности, Дженнифер и Уилла заметили гуляющими по пляжу, и ведущими увлеченную беседу.

Пара выглядела отнюдь никак друзья, а как влюбленные.

Бывшая жена Анджелина Джоли, которая, по слухам, всегда ревновала Брэда Питта к Дженнифер Энистон, теперь может спать спокойно.

Кроме этого, Politeka писала о наиболее ярких образах, в которых актриса Дженнифер Энистон побывала на публике.

Также напомним, что Джоли сделала все, чтобы заполучить Питта: всплыла пикантная правда, "тайно сняла..."

А еще сообщалось, что одна из самых известных голливудских пар встретятся на съемочной площадке: ими будут Брэд Питт и Дженнифер Энистон.