Украинская певица показала веселое фото с сыном, сделанное накануне Рождества

Как сообщает Politeka.net, экс-участница проекта ВИА Гра, , певица и мама троих детей является активным пользователем сети Инстаграм.

На своей странице Седокова любит привлекать внимание подписчиков снимками в откровенных нарядах, провокационных позах, где напоказ выставляет свою сексапильную фигуру. Также артиста часто делится своими мыслями и переживаниями, а также размещает фотографии своих детей и рассказывает, как их воспитывает.

Новый снимок Седаковой именно такой. Анна в спортивной кофте, белых брюках, кроссовках и кепке весело позирует со своим сыном – Гектором на фоне новогодних локаций.

«С задачей «успеть все шестого января» почти справились 👌🏼», - написала она.

Пользователи сети мгновенно принялись комментировать нове фото артистки.

"Как приятно , когда вы с сынулей", " Наш год начался бурно. С ёлки на ёлки . И бегом на лыжи🎿😂 впрочем, как и всегда", - пишут в сети.

Как сообщалось ранее, 37-летняя украинская певица Анна Седокова, которая уже давно живет и работает в России, поделилась с фанатами яркой фотографией.

На своей странице в Instagram Анна выложила кадр, на котором позирует в желтом костюме спортивного типа. Он состоит из топа с длинным рукавом и свободных брюк. Образ дополняют кроссовки в тон.

Отметим, что для фото Седокова выбрала весьма провокативную позу. Она сидит под стенкой, широко расставив ноги, и посылает поклонникам поцелуй.

В подписи к снимку она рекламирует бренд одежды, делясь идеей, где можно найти отличный подарок к Новому году.

Поклонники оценили образ артистки и засыпали ее комплиментами:

«Шикарная!», «Супер красавица», «Сногсшибательная красотка», – пишут они в комментариях.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом