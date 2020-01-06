Камалия и Дженнифер Лопес засветились в идентичных платьях

Дженнифер Лопес всегда отличалась особенным подходом к выбору нарядов, украинская певица Камалия так же любит наряжаться в яркие платья. Когда певица записывала свой клип на новую песню посвященному Рождеству, она надела необычное платье с огромным золотисто-зеленым бантом, которое закрыло ее декольте.

Платье Камалии отличается от ее американского «двойника» тканью, размером банта и его золотым оттенком.

Дженнифер Лопес с женихом Алексом Родригесом вышла к фотографам на церемонии «Золотой глобус 2020» в пышном платье с белой юбкой и золотым и зеленым массивным бантом на груди. Дополнили образ массивные украшения на шее и в ушах. Волосы она аккуратно собрала в необычной прическе.

Камалия почти так же собрала волосы, но в отличии от голливудской знаменитости украсила прическу необычным обручем.

Напомним, что знаменитая певица Дженнифер Лопес всегда выглядит идеально, несмотря на свое 50-летие. Соотвествующие снимки со звездой публикуют в различных журналах, к тому же и сама певица размещает фото на своей странице в Инстаграм.

Однако назойливые папарацци не упускают момента показать звезду с другой стороны. В сети можно встретить снимки, как артистка выглядит на самом деле без фотошопа и подобранного ракурса.

Так, некоторое время назад в сети появилось фото артистки в то время, как она в коротком топе и обтягивающих штанах шла на тренировку. Джей Ло была без макияжа, с "гулькой" на голове. В руках она держала какой-то напиток в своем именном стакане. Кадры тут же разлетелись по сети, а один из них разместили в русскоязычной группе в Инстаграм.

Напомним, Дженнифер Лопес показала, как она выглядит в жизни без фотошопа: "На все пятьдесят"

Также мы писали, что дочь Дженнифер Лопес потрясла своим голосом.

Еще Рoliteka сообщала, что Дженнифер Лопес засветила лишнее, пикантный конфуз увидели все фото слили в сеть.