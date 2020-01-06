Леди Гага призналась, что над ней надругались в юном возрасте

33-летняя Леди Гага в гостях у Опры Уинфри рассказала о том, как была изнасилована

Леди Гага стала первой гостьей Опры Уинфри 2020 года. Она произвела фурор не только своим видом (певица пришла на шоу с розовыми волосами), но и своим рассказом про изнасилования.

Перед 15 тысячами зрителей, певица созналась в том, что в 19 лет ее часто насиловал мужчина намного старше ее.

«Меня неоднократно насиловали в 19-летнем возрасте. Из-за этого у меня развилось посттравматическое стрессовое расстройство. К сожалению, болезнь не поддается лечению», — ошарашила поклонников Леди Гага.

Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта (настоящее имя американской актрисы и исполнительницы) сообщила, что много работала с психологами. Но это не принесло никакого результата.

«Я очень рано стала звездой, гастролировала и выступала. И никогда не имела представления, что такое насилие. Но после того, что со мной произошло, я часто чувствовала сильную боль. Такую, как во время надругательства», — призналась она телеведущей.

Своими словами Леди Гага довела королеву ток-шоу до слез. Опра Уинфри не смогла сдержать эмоций. После программы она зашла в комнату своей гостьи и поддержала ее.

Опра призналась, что не могла даже поверить в такой ужас. Она обняла Гагу и посочувствовала ее трагедии.

Леди Гага прокомментировала и отношения с Брэдли Купером после фильма «Звезда родилась»: «Мы проделали отличную работу, чтобы обмануть всех. Мы создали эту иллюзию, и люди нам поверили».

Напомним, что Леди Гага показала эротическое шоу с саксофонистом во время своего концерта. Леди Гага выступила с американским джазовым музыкантом Брайаном Ньюманом. На этот раз она превзошла сама себя, а ее выходка удивила полный зал зрителей заведения

Напомним, что полураздетая Леди Гага ошарашила поведением

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