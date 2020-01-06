Знаменитая певица Даша Астафьева удивила новым снимком, который показала в сети

Как сообщает Politeka.net, Даша Астафьева привыкла кружить головы поклонникам - певица и модель часто снимается в очень откровенных фотосессиях, восхищая своими соблазнительными формами.

При этом в жизни Даша носит удобную повседневную одежду, которая не стесняет движений, кроме того, она не стесняется показывать свое лицо без макияжа.

В этот раз на ее странице в Instagram появился снимок на котором красавица предстала в интересном летнем сарафане.

Певица позировала в черном сарафане в пол, которое украшено яркой цветочной вышивкой. По бокам на сарафане вшиты розовые полоски ткани, которые делают силуэт грациозней. Волосы красотка собрала в высокий пучок, а на лице ни грамма макияжа. Но стоит заметить, что так Астафьева выглядит даже лучше.

"Я люблю тебя даже без правой ноги", - пошутила певица, намекая на то, что во время сьемки она случайно "срезала" ногу.

К сожалению пользователи сети не имеют возможности прокомментировать снимок, ведь девушка засветила его в своем Stories.

Также ранее сообщалось, что известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Звезда показала в разделе Стори серию кадров со своей тренировки. Артистка, несмотря на постоянные съемки, частые проекты и различные участия в шоу, постоянно занимается в спортзале.

Даша делает это для поддержания формы, а не для похудения, о чем ранее сообщала после очередного праздника.

Напомним, Астафьева устроила жаркую прогулку в киевском метро.