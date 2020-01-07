Украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников
Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео, информирует Рoliteka.net.
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В Инстаграм певица не так давно представила фото до концерта, рассказав, что очень устала и просто без сил. Слава также показала себя сидящей на диване и даже мило покривлялась на камеру, показав, как прохожие ее коллеги целуют в лоб.
Сейчас же певица отправилась на отдых и активно показывает себя в естественном виде. Так, в разделе Стори появилась целая серия кадров без макияжа. Звезда показала себя в естественном виде и безо всяких украшений.
Слава обедала вместе с семьей и активно рассказывала о своих буднях.
Ранее мы сообщали, что украинская певица Слава Каминская из "НеАнгелов" огорошила признанием о преследовании. Об этом звезда сообщила в своем микроблоге в Инстаграм, поделившись фото преследователя. По словам Славы, заявление в полицию на неадекватного мужчину она написала еще летом.
"Вот посоветуйте мне пожалуйста, как с бороться с человеком, который тебя проследует? Я убедительно прошу правоохранительные органы присмотреться к моему заявлению, которое у вас с лета!", - соощила Каминская.
По ее словам, преследователь ездит за ней на концерты, достает в соцсетях, пишет письма на домашний адрес, а на днях и вовсе заявился практически домой. Слава добавила, что мужчина страдает шизофренией и неоднократно лечился в специализированном учреждении.
Также артистка рассказала, о чем мужчина писал ей в письмах: "Я разорву тебя, как обезьяна газету", "Я убью свою мать. Ты делаешь из меня зверя".
Напомним, Каминская оказалась в постели и рассказала о своих ночных шалостях
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