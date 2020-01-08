Украинская телеведущая Екатерина Осадчая удивила смелым снимком в одном полотенце

Как сообщает Politeka.net, известная телеведущая Катя Осадчая и Юрий Горбунов встретили Рождество в теплых краях. А именно звездная парочка отдыхает в Турции. В теплую страну звездная пара телеведущих прилетела буквально на днях. И уже поспешила похвастаться первыми снимками с отдыха.

На днях в сети появились снимки с рыбалки, а также несколько пляжных видео. В этот раз снимок с отдыха звездных телеведущих появился в Instagram Кати Осадчей.

Украинская телеведущая решила показать пикантный кадр, который был сделан в отражении зеркала. Соответствующее фото появилось на страничке в Stories.

Катя Осадчая запечатлела себя в одном лишь банном полотенце и совершенно без косметики на лице. Поклонники ко всему прочему смогли рассмотреть фантастический вид из окна, который открывается с номера звездной пары: могучие горы, необъятный океан и экзотические растения.

Из-за того, что фото было опубликовано в Stories телеведущий пользователи сети не смогут оставить ни одного комментария.

Также ранее сообщалось, что телеведущая Екатерина Осадчая вместе с мужем Юрием Горбуновым поделились новыми совместными фотографиями.

Судя по геолокации, пара находилась в Новом аэропорту Стамбула. Катя позировала в обычной кофте на молнии, обтягивающих брюках и спортивной обуви. Женщина выглядела совершенно "по-домашнему", такой ее еще не привыкли видеть.

Катя стояла возле крыльев, а ее супруг фотографировал ее и сделал фото на ее фоне. Пара выглядела счастливой.

Напомним, «Я перепугалась»: Катя Осадчая поразила внешностью без макияжа и фильтров.

Как сообщала Politeka, Осадчая в стильном наряде снялась возле элитного авто: ни грамма макияжа.

Также Politeka писала о том, что Осадчая без макияжа показала, как развлекается с Горбуновым в Париже: впечатляющие фото.