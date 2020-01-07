Звезда отправилась в теплые края ради отдыха во время зимних праздников

Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм

Как известно, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.

Пикантные и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес, пишет Politeka.

Даша является не только певицей, но и актрисой, а также пробуется в роли ведущей и модели. Выходит это у нее весьма успешно, ведь каждая фотосессия Даши вызывает неизменный бурный восторг среди поклонников. На странице звезды в Инстаграм в этот раз появились милые фото с отпуска.

Звезда отправилась в теплые края ради отдыха во время зимних праздников. На представленных кадрах Астафьева позировала в черном сарафане в пол, которое украшено яркой цветочной вышивкой. По бокам на сарафане вшиты розовые полоски ткани, которые делают силуэт стройнее. Волосы звезда собрала в высокий пучок, а на лице ни грамма макияжа. Но стоит заметить, что так Астафьева выглядит даже лучше.

Ранее Астафьева предстала перед поклонниками в необычном образе. Девушка позировала в платье с глубоким декольте, которое состоит из шариков черного цвета.

Образ она дополнила украшениями в тон, которые состояли из таких же шариков, что и платье. Волосы Астафьева уложила в стиле "Великого Гэтсби" и выбрала вечерний макияж с акцентом на глазах.

Глаза звезда подчеркнула черной подводкой и тушью, а на губы нанесла нежно-розовую помаду.

К сожалению поклонники не смогут оставить свои комментарии для Даши Астафьевой, ведь снимком звезда поделилась в своем Instagram-Stories.

Напомним, Астафьева устроила жаркую прогулку в киевском метро.

Как сообщала Politeka, Раздетая Астафьева в блестках показала грудь.

Также Politeka писала, что Астафьева едва не совратила мужчину во время танца.