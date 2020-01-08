Ведущая шоу «Топ-модель по-украински» и модель Алла Костромичева покорила поклонников новым откровенным снимком

Фотографией, на которой изящная модель прижалась спиной к скале над морской гладью, Костромичева поделилась в соцсети инстаграм.

«Наша планета бесконечно прекрасна!», – прокомментировала она снимок с красивым пейзажем.

На фото Алла Костромичева позирует в тонкой кофте с широким вырезом на груди, в солнцезащитных очках, черных мини-шортах, черных кедах и повязке на голове.

Снимок за короткое время собрал почти 50 тысяч отметок «мне нравится» и множество комментариев, в которых поклонники Аллы восторгаются ее фигурой и красотой.

«Очень красивая», «Наша планета прекрасна,как ты♥️😘», "Бомба", " И вы прекрасны! Всего вам только самого лучшего🙏⭐🌸😌"» , "Но Алла прелестна❤️"», "Прелесть Такая прекрасная как ви😍 Красотка как всегда люблю тебе!!!!!" , И потрясающая Алла😍 "«,"Мало солнца, надо выше👍", "Нереально красиво, и нежно💞💞💞🔥"» "Ты чудо... С рождеством тебя , будь счастлива . ." Особенно когда эту планету украшаете вы Алла, Огонь И ноги ваши тоже бесконечны и прекрасны», – пишут в сети.

Ранее Костромичева поделилась со своими подписчиками кадром, сделанным во время съемок шоу в Турции.

На нем Костромичева позирует в хаммаме – турецкой общественной бане. Модель сидит на белом мраморном полу в коротком черном наряде, полностью обнажающем ее длинные стройные ноги.

Также напомним, что Алла Костромичева покорила поклонников новым откровенным снимком. Обратим внимание, что на опубликованном снимке Костромичева позирует в одном белье, выставив напоказ идеальные формы.

Напомним, ведущая "Топ-модель по-украински" засветила идеальное тело в горячей позе.

Как сообщала Politeka, ведущая "Топ-модель по-украински" заставила краснеть горячими формами.

Также Politeka писала, что ведущая «Топ-модель по-украински» без стеснения позировала топлес.