Наташа Королева, известная российская певица украинского происхождения, и жена стриптизера Тарзана, стала гостьей шоу «Вечерний Ургант»

Во время съемок Ургант неоднократно делал Наташе Королевой комплименты, однако момент, когда он обозвал певицу «сосисочкой в натуральной оболочке» попал на видео, сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Это случилось перед выходом на съемочную площадку. Иван Ургант вместе с Наташей Королевой пританцовывали, и он сравнил певицу с "сосисочкой в натуральной оболочке", на что она ответила: «Ну, я готовилась. Я и мои две сестры».

Следует отметить, что российский телеведущий Иван Ургант традиционно шутит в своем шоу, и объектами этих шуток часто становятся его гости.

«Я и мои две сестры сегодня готовились», – отшутилась Королева на не очень любезную шутку Урганта, показывая на свою грудь, чем еще больше раззадорила съемочную группу.

Напомним, что Наташа Королева честно призналась своим фанатам, что она не святая. Звезда российской эстрады решила оригинально поздравить поклонников с наступающим Рождеством.

Так, на своей странице в Инстаграм Королева выложила небольшое старое видео из картины «Вечера на хуторе близ Диканьки», где в образе Солохи снялась вместе с российским актером Максимом Авериным.

Аверин предстал в роли черта, который флиртуюет с Королевой в короткой юбке, оголяющей стройные ножки.

«Ну не святая , Черт и меня попутал 😂было дело !!!», - подписала видео она.

Пользователи оценили чувство юмора Королевой и принялись обсуждать ее талант.

«Красивооо, Натуся сама нежность «, «"Из Натальи вышла бы классная актриса! Да что говорить одаренная баба! Вот бог не поскупился" "Хороша,чертовка!!!!)" "Натуральная Солоха" "Ох уж эта Наталка, гарна дивчина", - пишут в сети.

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