Кароль опубликовала загадочное для фанатов фото, на котором позировала с двумя мужчинами

Популярная певица Тина Кароль в последнее время не перестает удивлять фанатов своими снимками и видео на странице в Инстаграм

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

Однако в этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появился пикантные кадры, на котором артистка решила показать себя в невероятном образе, сообщает Politeka.

Так, в этот раз Кароль опубликовала загадочное для фанатов фото, на котором позировала с участниками клипа "Вабити-Бавити". Напомним, что песню, текст для которой написала рэп-исполнительница Alyona Alyona, артистка представила несколько месяцев назад.

В ролике певица привлекает мужчин. По сюжету клипа два домработника, роль которых досталась талантливым танцорам Josh Killacky и Tim Milgram, добиваются внимания своей сексуальной хозяйки Тины.

В этот раз в разделе Стори в Инстаграм звезда решила оригинально напомнить о своей работе вместе с танцорами, позируя в одинаковых нарядах. Звезда предстала перед поклонниками в алом платье с пикантным разрезом, а мужчины в такого же цвета костюмах.

При этом в подписи Тина сделала акцент на названии песни.

«Поп-дива Тина Кароль выпускает парфюм своего имени. Аромат получил название Tina by Tina Karol. Созданные из любимых парфумерных нот певицы, духи Тины Кароль - это нежный цветочный аромат.

На стартовой ноте доносится яблоко и свежий мандарин, на смену приходит нота сердца весенний ландыш, а после раскрывается тональность чайной розы. Финал составлен из восточных нот во главе с пачули, мускуса и витивера», – было сказано ранее на странице Тины.

При этом сама звезда отмечает, что хотела создать тот аромат, который бы нравился самим девушкам, а девушки «одетые» в этот парфюм нравились бы своим вторым половинкам.

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