Анджелина Джоли разделась ради откровенной сцены с Питтом в фильме

Отметим, что общественности известно о начале отношений актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта. Они влюбились в друг друга во время съемок фильма «Мистер и миссис Смит». Но только сейчас стало известно, на что пошла Джоли, чтобы завоевать сердце голливудского красавчика.

Об этом недавно телохранитель Анджелины Джоли Марк рассказал зарубежным СМИ.

Он утверждает, что актриса намеренно пыталась вовлечь Питта в милые разговоры в перерывах между съемками. Более того, она рискнула и оголиться ради мужчины своей мечты при всех на съемочной площадке.

Планировалось, что Джоли в постельной сцене будет сниматься в нижнем белье. Но когда пришло время воплощать сценарий в фильм, она скинула с себя белье и оказалась в объятиях Питта полностью обнаженной. Ее импровизация принесла фильму не только высокие рейтинги, но и стала последним шагом к началу бурного романа Джоли и Питта.

Фанаты Брэда Питта и Анджелины Джоли активно обсуждают этот момент и побуждают журналистов искать другие пикантные подробности этих отношений.

Напомним, что голливудскую актрису Анджелину Джоли уже несколько дней замечают в компании детей. Так, 4 января звезду заметили с близнецами Вивьен и Ноксом. Троицу видели на улице в Лос-Анджелесе. А спустя день Джоли вместе с дочерью Вивьен пошли за покупками также в Лос-Анджелесе.

К слову, 5 января Джоли выбрала массивную сумочку, а завершали ее образ серьги, которые сделали ее образ более элегантным и стильные темные очки. Вивьен же выбрала белую кофту и брюки с цветочным принтом.

На снимках звезда с дочерью запечатлена в магазине, а также во время распития кофе.

Пользователи сети расхвалили Энджи за роскошную внешность: "Такую никогда не забыть".

Напомним, Джоли поразила интимным признанием о жизни с Питтом и не только: "Мое тело много пережило".

Как сообщала Politeka, Джоли поразила скандальным образом в новой фотосессии: "из одежды только фата".

Также Politeka писала, что Джоли настигла смертельная опасность прямо во время съемок: «пришлось…», подробности.