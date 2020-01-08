Украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников

Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео, информирует Рoliteka.net.

Пока большинство украинцев отдыхают от новогодних праздников, Слава Каминская отправилась вместе с детьми в теплые края, чтобы отдохнуть и набраться сил перед рабочими буднями. Совсем недавно она показала милый снимок из аэропорта на котором позировали ее сын Леонард и дочка Лаура.

В этот раз она решила поделится с пользователями сети горячим кадром со своего отдыха на Бали. Звезда показала себя в естественном виде и безо всяких украшений. Так, артистка представила фото, на которых поразила откровенным видом своего купальника.

«Судя по сторисам селеб 😂 о Бали вам уже и так все известно 😂 обсудим более важную тему 🤪😂🤦🏽‍♀️как вам мой кадык ? 😂», – пишет шутливо Каминская. Пользователи сети оценили шутку и завалили пост комментариями.

Ранее мы сообщали, что украинская певица Слава Каминская из "НеАнгелов" огорошила признанием о преследовании. Об этом звезда сообщила в своем микроблоге в Инстаграм, поделившись фото преследователя. По словам Славы, заявление в полицию на неадекватного мужчину она написала еще летом.

"Вот посоветуйте мне пожалуйста, как с бороться с человеком, который тебя проследует? Я убедительно прошу правоохранительные органы присмотреться к моему заявлению, которое у вас с лета!", - соощила Каминская.

По ее словам, преследователь ездит за ней на концерты, достает в соцсетях, пишет письма на домашний адрес, а на днях и вовсе заявился практически домой. Слава добавила, что мужчина страдает шизофренией и неоднократно лечился в специализированном учреждении.

Напомним, Каминская оказалась в постели и рассказала о своих ночных шалостях

А еще Politeka писала, что Каминская из «НеАнгелов» выставила напоказ роскошные формы

Также Politeka сообщала, что раздетая звезда "НеАнгелов" потрясла персиками перед коллегой