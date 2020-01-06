Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл с сыном Арчи отправились в Канаду на новогодние праздники

В дорогой особняк русского миллионера, где отдыхает королевская семья, были приглашены аниматоры, а также Санта-Клаус. Последний подарил Арчи книги, конструктор и бассейн с пластмассовыми мячиками.

Узнав о подарке, мнение людей разделилось. Так, в эфире шоу Джереми Вайна обсудили «антиэкологичный» бассейн.

Так, журналистка Лоури Тернер уверена, что в подарке слишком много пластика и это неприемлемо для окружающей среды. По словам представительницы СМИ, таким образом Меган и Гарри хотят "убить" нашу планету.

Одна из гостей в студии отметила, что бассейн - это подарок поклонников. Однако журналистка сообщила, что герцоги Сассекские должны были от него отказаться.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри отправились в поход – в горах Канады пара встретила других влюбленных. Последняя не могла справиться с сэлфи-палкой из-за сильного ветра.

Тогда Меган и Гарри решили им помочь. Герцогиня просто предложила паре их сфотографировать, девушка, как ни в чем не бывало, протянула камеру Маркл, даже не поняв с кем она сейчас взаимодействует.

Однако позже влюбленные узнали королевскую семью.

После того, как Меган сделала фото – пары спокойно разошлись, посмеявшись немного и пожелав друг другу счастливого Нового года.

Ранее мы писали, что Меган Маркл, до свадьбы вела страницы в соцсетях, но после после замужества была вынуждена это прекратить.

Тем не менее в интернете можно встретить посты звезды. В частности, бывшая артистка писала, что хочет избавиться от плохих привычек и сделать что-то полезное: перестать грызть ногти, ругаться, пробежать марафон и освежить свой французский. Такой план за несколько месяцев до знакомства с Гарри себе поставила Меган. Однако ни один из пунктов она не выполнила, так и не став "настоящей леди".

Напомним также, что герцоги Сассекские опубликовали новое трогательное видео.

На кадрах представлены яркие моменты жизни королевской четы. Стоит отметить, что начинается видео с фото, где принц Гарри, на фоне голубой воды и холмов, держит сына.

Напомним, Меган Маркл хочет "выбить" из звезд миллионы долларов: "амбициозная цель"

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