Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями
Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала на видео и фото, как развлекалась на отдыхе, пишет Politeka.
Как известно, Леся отправилась к родственникам, чтобы отметить Рождество всей семьей. Леся с многочисленными родственниками спела для бабушки поздравительную песню, а также пожелала долгих лет жизни. После Никитюк показала, в каком виде появилась перед семьей.
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Так, на праздник звезда приехала в стильном total black образе. Она надела свитер с логотипом собственного "бренда" - "самашила". Так артистка называет вещи, которые сшила сама. Леся дополнила образ черными легинсами и сделала нежный макияж.
Поклонники артистки не были равнодушны и написали множество комментариев в адрес Леси.
До этого Никитюк отправилась на отдых к семье и нарядила елку. Она рассказала, что в этом году отдала предпочтение живым лесным красавицам, правда, собранным из веток. После в разделе Стори Леся показала эти самые елочки в двух вариантах – маленькую и большую.
На основной странице в Инстаграм Никитюк также показала парочку новогодних снимков, на которых продемонстрировала, как развлекается со своим домашним любимцем Рафчиком.
Леся с ярким макияжем и прической позировала возле камина и украшенной елки. На ведущей – розовый пушистый уютный свитер и черные джинсовые леггинсы.
Напомним, Никитюк устроила перед девушками горячие танцы.
Как сообщала Politeka, Никитюк похвасталась аппетитными формами: «позавидует даже Кардашьян».
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