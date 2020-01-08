Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала на видео и фото, как развлекалась на отдыхе, пишет Politeka.

Как известно, Леся отправилась к родственникам, чтобы отметить Рождество всей семьей. Леся с многочисленными родственниками спела для бабушки поздравительную песню, а также пожелала долгих лет жизни. После Никитюк показала, в каком виде появилась перед семьей.

Так, на праздник звезда приехала в стильном total black образе. Она надела свитер с логотипом собственного "бренда" - "самашила". Так артистка называет вещи, которые сшила сама. Леся дополнила образ черными легинсами и сделала нежный макияж.

Поклонники артистки не были равнодушны и написали множество комментариев в адрес Леси.

До этого Никитюк отправилась на отдых к семье и нарядила елку. Она рассказала, что в этом году отдала предпочтение живым лесным красавицам, правда, собранным из веток. После в разделе Стори Леся показала эти самые елочки в двух вариантах – маленькую и большую.

На основной странице в Инстаграм Никитюк также показала парочку новогодних снимков, на которых продемонстрировала, как развлекается со своим домашним любимцем Рафчиком.

Леся с ярким макияжем и прической позировала возле камина и украшенной елки. На ведущей – розовый пушистый уютный свитер и черные джинсовые леггинсы.

Напомним, Никитюк устроила перед девушками горячие танцы.

Как сообщала Politeka, Никитюк похвасталась аппетитными формами: «позавидует даже Кардашьян».

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