Тяжелобольной музыкант Андрей Губин отреагировал на слухи о своем возвращении на сцену

Об этом пишет Politeka.net.

Совсем недавно в сети появилась информация о том, что звезда 90-ых Андрей Губин планирует вернуться на большую сцену.

Все началось с заявления аранжировщика Тараса Ващишина, который рассказал о возобновлении Губиным музыкальной карьеры.

"Мы сейчас творим. К сожалению, не могу назвать точные сроки его возвращения, но оно состоится", – рассказывал тогда Ващишин.

То "мальчик-бродяга" был ошарашен, когда услышал эту информацию. Он успокоил своих поклонников и заявил, что не планирует возвращаться на большую сцену.

"Это чушь. Выступать не хочу. И никогда не вернусь на сцену. Не знаю, зачем Тарас это написал", - уверенно заявил Андрей Губин.

Стоит отметить, что звезда 90-х Андрей Губин неоднократно заявлял, что страдает от психического заболевания. Из-за этого недуга он мучается от постоянных лицевых болей.

Ранее мы рассказывали о том, что известный продюсер выдал всю правду о тяжелом диагнозе Андрея Губина. В 90-тых известного певца и просто красавчика Андрея Губина слушали на всем постсоветском пространстве, однако, в какой-то момент он резко исчез с радаров. В сети ходят слухи, что он сам придумал себе болезнь, чтобы сойти со сцены.

По словам знакомых певца, врачи не смогли найти у него никаких отклонений. Например, продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин считает, что Губин выдумал свою болезнь.

«У Андрея серьезные проблемы с психикой. Ему мерещится, что у него постоянно чешется и болит лицо. Мы его водили по врачам, они ничего не нашли. Разговаривать с ним стало тяжело, он на всех нападает», – рассказывает Андрей Разин.

Напомним, что Андрей Губин доживает свой век в страданиях

Как писала Politeka: Тяжело больной Андрей Губин уехал из России

Также Politeka писала, что известный продюсер раскрыл правду о болезни Губина.