Супруга известного украинского певца Димы Монатика (MONATIK), Ирина, написала, каким будет 2020 год

Жена артиста опубликовала в своем Инстаграм новый пост, пишет Рoliteka.net. На фото Ирина позирует в легкой одежде на пляже у голубой воды.

Известно, что сейчас певец с супругой и детьми находятся на курорте. Практически каждый день пара выкладывает снимки райского уголка.

Так, на одном из новых снимков Ирина позирует в легком голубом платье, которое открыло ее красивые "шелковистые" плечи и стройные ножки. Завершает образ красотки соломенная шляпка и крупные серьги, а также стильные очки. В общем, Ирина выглядит великолепно.

"Лучше начала 2020 сложно придумать. Заряжаемся прекрасным, впереди очень насыщенный год 🙏🏽❤️❤️", - написала супруга украинской знаменитости.

За 5 часов пост жены Монатика собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"Какая красота😍", "Благодарю, что нас заряжает прекрасним♥️", "Красивая очень❣️❣️", "Красотка ❤️", "Пусть Бог будет с Вами! Будьте счастливы. 🙏", "Вот это королева!", - написали пользователи сети.

Напомним, недавно Ирина, порадовала поклонников новым фото с семьей.

На снимке артист изображен вместе с детьми - двумя маленькими сыновьями.

Все трое смотрят в сторону большого дерева, купаясь в бассейне. Дмитрий крепко обнимает сыновей.

Фото было сделано возле хижины в теплых краях.

"Мои♥️♥️♥️наконец-то отпуск🌴 Наконец-то вместе 👨‍👩‍👦‍👦", - подписала милое фото супруга.

Ранее сообщалось, что Ирина Монатик предстала в зеленой дутой куртке и без шапки. Ее волнистые волосы развеял ветер. Женщина ярко улыбалась и смотрела в камеру.

Тем временем ее супруг держал камеру, чтобы сделать кадры с женой. Для выхода певец выбрал шапку и черную дутую куртку.

Оба выглядели свежо и счастливо.

"Начало года в сказке. Верю, что и 2020 будет таким ❄️⛄️♥️♥️", - написала Ирина.

Ранее мы писали, что жена Димы Монатика предстала в деловом, но в тоже время, в откровенном образе.

Она позировала в пиджаке, из-под которого виднелось обнаженное тело. Образ супруга певца дополнила модной крупной цепью на шее.

Напомним, роскошная жена Монатика похвасталась формами в черном наряде: "Боже, какая ты..."

Как сообщала Politeka, жена Монатика покорила образом в экстремальном мини: "Я тоже хочу..."

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