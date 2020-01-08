Украинская модель засветила стройную фигуру при свете заката

Ведущая проекта «Топ-модель по-украински»Алла Костромичева опубликовала откровенное фото. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram модели.

«Мои мысли тихие, спокойные и сосредоточенные. Я доверяю своей интуиции и люблю себя. Я и есть творческая энергия и я разрешаю ей течь», - пишет Алла под фото, где она запечатлена раздетой и, практически, вверх ногами.

Так на новом опубликованном фото знаменитость позирует в открытом раздельном купальнике на пляже – у самой линии моря. На фоне красочного, вероятно, заката Костромичева держится на руках и все свое тело подняла вверх – такая поза на занятиях йогой считается чуть ли не высшим пилотажем.

Поклонники стройной модели пишут массу комплиментов в комментариях под кадром с отдыха – в частности о том, насколько Алла целеустремленный человек с должной выдержкой, раз смогла так поработать над свои телом и сознанием.

Как сообщалось ранее, украинская модель Алла Костромичева любит делиться со своими поклонниками новыми снимками. На этот раз она поделилась со своими подписчиками кадром, сделанным во время съемок шоу в Турции.

На нем Костромичева позирует в хаммаме – турецкой общественной бане. Модель сидит на белом мраморном полу в коротком черном наряде, полностью обнажающем ее длинные стройные ноги. На плечи Аллы накинута полупрозрачная черная кофта. Образ модели дополняют массивные золотые серьги.

«Как вам наше хаммаское испытание? Там всегда поддерживается температура выше 40 градусов, даже в 5 утра, когда мы начали съемку, так что пришлось попотеть )) в общем, даже не знаю, что было жарче: парилка, само испытание или наши образы», - написала Костромичева в подписи к фото.

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