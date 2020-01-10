Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл вернулись в Англию после длительного отпуска в Канаде

Пара прибыла в Лондон в дипломатическое представительство Canada House. Для своего выхода герцогиня Сассекская выбрала элегантный наряд коричневых оттенков.

Однако дело в том, что бывшая актриса попала в конфуз - у нее заметили на одежде потные подмышки, пишет teleprogramma.pro.

Неприглядные фото тут же разлетелись по сети и стали обсуждаться. Одни люди писали, что Меган просто перенервничала и человеческое ей не чуждо. Другие же наоборот уверены, что герцогиня должна всегда выглядеть безупречно и мокрые подмышки - это недопустимо.

Сама Маркл данную ситацию комментировать не собирается, ведь она давно говорила, что общество и СМИ относятся к ней предвзято.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл огорошили новостями после прилета из Канады.

Герцоги Сассекские объявили о намерениях выйти из королевской семьи.

Оба больше не хотят быть высокопоставленными членами британской королевской семьи. По замыслу пары, они намерены балансировать между Великобританией и Северной Америкой.

"Такой географический баланс позволит растить нашего сына с благодарностью к королевской традиции, в которой он родился, и предоставит нашей семье пространство, чтобы сфокусироваться на следующем разделе, включительно с созданием нашей новой благотворительной организации», - заявили Меган и Гарри.

Ранее мы писали, что герцог и герцогиня Сассекские на своем сайте и в личном Instagram-аккаунте заявили, что «после многих месяцев размышлений и внутрисемейных обсуждений» решили полностью отказаться от привилегий и обязанностей «старших» членов королевской семьи. Оба заявили о намерении стать финансово независимыми от Короны. При этом они подчеркнули, что продолжат «полностью поддерживать» королеву.

Ранее мы писали, что Меган и Гарри провели в ремя в Канаде в особняке русского миллионера. На новогодний праздник к ним приехал Санта-Клаус. Последний подарил Арчи книги, конструктор и бассейн с пластмассовыми мячиками. Общественность считает, что бассейн антиэкологический.

Напомним, Меган Маркл хочет "выбить" из звезд миллионы долларов: "амбициозная цель"

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