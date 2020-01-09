Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм

Как известно, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.

Пикантные и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес, пишет Politeka.

Даша является не только певицей, но и актрисой, а также пробуется в роли ведущей и модели. Выходит это у нее весьма успешно, ведь каждая фотосессия Даши вызывает неизменный бурный восторг среди поклонников. На странице звезды в Инстаграм она показала довольно пикантные кадры.

Так, в этот раз Даша показала, как позировала в платье-рубашке, которую соблазнительно приспустила перед стилистом. Также Астафьева рассказала, что очень довольна блеском, который теперь красуется на ее соблазнительной коже.

Фанаты не смогли оценить кадры, так как они были опубликованы в Сторис. Комментарии в этом режиме также отключены.

Мы также сообщали, что звезда отправилась в теплые края ради отдыха во время зимних праздников. На представленных кадрах Астафьева позировала в черном сарафане в пол, которое украшено яркой цветочной вышивкой.

По бокам на сарафане вшиты розовые полоски ткани, которые делают силуэт стройнее. Волосы звезда собрала в высокий пучок, а на лице ни грамма макияжа. Но стоит заметить, что так Астафьева выглядит даже лучше.

Ранее Астафьева предстала перед поклонниками в необычном образе. Девушка позировала в платье с глубоким декольте, которое состоит из шариков черного цвета.

Образ она дополнила украшениями в тон, которые состояли из таких же шариков, что и платье. Волосы Астафьева уложила в стиле "Великого Гэтсби" и выбрала вечерний макияж с акцентом на глазах.

Напомним, Астафьева устроила жаркую прогулку в киевском метро.

Как сообщала Politeka, Раздетая Астафьева в блестках показала грудь.

Также Politeka писала, что Астафьева едва не совратила мужчину во время танца.