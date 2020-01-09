Слава решила поделиться с пользователями сети горячим кадром со своего отдыха на Бали

Украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников

Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео, информирует Рoliteka.net.

Пока большинство украинцев отдыхают от новогодних праздников, Слава Каминская отправилась вместе с детьми в теплые края, чтобы отдохнуть и набраться сил перед рабочими буднями. Совсем недавно она показала милый снимок, на котором позировали ее сын Леонард и дочка Лаура.

В этот раз она решила поделиться с пользователями сети горячим кадром со своего отдыха на Бали. Звезда показала себя в естественном виде и безо всяких украшений. Так, артистка представила фото, на которых поразила откровенным видом своего купальника. В этот раз звезда позировала в купальнике алого оттенка с цветным принтом.

В Инстаграм певица также представила фото после концерта, рассказав, что очень устала и просто без сил. На что коллега по группе Виктория Смеюха ответила, что она тоже без сил. Слава также показала себя сидящей на диване и даже мило покривлялась на камеру, демонстрируя усталось после работы.

Ранее мы сообщали, что украинская певица Слава Каминская из "НеАнгелов" огорошила признанием о преследовании. Об этом звезда сообщила в своем микроблоге в Инстаграм, поделившись фото преследователя. По словам Славы, заявление в полицию на неадекватного мужчину она написала еще летом.

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