Украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников
Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео, информирует Рoliteka.net.
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Пока большинство украинцев отдыхают от новогодних праздников, Слава Каминская отправилась вместе с детьми в теплые края, чтобы отдохнуть и набраться сил перед рабочими буднями. Совсем недавно она показала милый снимок, на котором позировали ее сын Леонард и дочка Лаура.
В этот раз она решила поделиться с пользователями сети горячим кадром со своего отдыха на Бали. Звезда показала себя в естественном виде и безо всяких украшений. Так, артистка представила фото, на которых поразила откровенным видом своего купальника. В этот раз звезда позировала в купальнике алого оттенка с цветным принтом.
В Инстаграм певица также представила фото после концерта, рассказав, что очень устала и просто без сил. На что коллега по группе Виктория Смеюха ответила, что она тоже без сил. Слава также показала себя сидящей на диване и даже мило покривлялась на камеру, демонстрируя усталось после работы.
Ранее мы сообщали, что украинская певица Слава Каминская из "НеАнгелов" огорошила признанием о преследовании. Об этом звезда сообщила в своем микроблоге в Инстаграм, поделившись фото преследователя. По словам Славы, заявление в полицию на неадекватного мужчину она написала еще летом.
Напомним, Каминская оказалась в постели и рассказала о своих ночных шалостях
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