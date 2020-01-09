Бывший муж Славы Каминской поехал в отпуск с другой женщиной

Экс-супруг солистки группы "Неангелы" Славы Каминской Эдгар Каминский засветился на известном горнолыжном курорте с новой возлюбленной. Фото, где они вместе появились на их личных страницах в соцсети инстаграм, сообщает Politeka.net.

Известный украинский пластический хирург этим фото открыто заявил о своих новых отношениях. Также фото и видео появились и в аккаунте Ольги Богатой, с которой он путешествует по французских Альпах.

Отметим, что Каминскому начали приписывать роман с Ольгой Богатой после совместного появления на светском вечере.

Девушка является арт-директором дизайнера Жана Грицфельдта и совладелицей его бренда. Она часто появляется на красных дорожках вместе с ним.

Таким образом, новый год екс-супруги решили начать с новыми партнерами, как не хотелось бы верить в это поклонникам Славы. Ведь слухи о возобновлении их отношений после разрыва ходили до этого момента.

Напомним, что ранее Эдгар засветился в объятиях прекрасной незнакомки. Фото опубликовала программа "Звездный путь". На фото Эдгар обнимает девушку. Она, в свою очередь, одну руку положила на плечо, а вторую нежно взяла за лицо и прижалась к нему своим.

Фанаты начали активно обсуждать личность девушки:

"Новая жена, выглядят очень счастливыми", "Наталья Сенчукова", "Это сестра", "Понимаю, что сейчас чувствует Слава", "Значит, скоро узнаем, кто она", "Слава его вытащила, можно так сказать, в люди, а он ее бросил", "Слава повыдирает все волосы", "В отличие от Славы, она очень красивая", "Слава лучше", "Мейхер".

Ранее мы сообщали, что пока большинство украинцев отдыхают от новогодних праздников, Слава Каминская отправилась вместе с детьми в теплые края, чтобы отдохнуть и набраться сил перед рабочими буднями. Совсем недавно она показала милый снимок из аэропорта на котором позировали ее сын Леонард и дочь Лаура.

Напомним, Каминская оказалась в постели и рассказала о своих ночных проделках

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