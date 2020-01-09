Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но и фотографиями со своими поклонниками

Однако в этот раз на официальной фан-странице звезды в социальной сети Инстаграм появился необычный кадр, на которых артистка позирует с фанатом Монатика. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-аккаунт знаменитости.

Так, Тина Кароль улыбается на камеру со своим поклонником. Однако, стоит отметить важную деталь: фанат Тины одет в белую футболку, на которой есть надпись: «Монатик, люблю этот ритм», тем самым поддав сомнению искренность «чувств» к Тине. Это и подчеркнули в комментариях пользователи сети: «А на толстовке написано:"Монатик, Лов ит ритм" тоже мне фанат».

Другие же отметили внешность любимой певицы: «Милашка», «Бомба».

На фото Тина Кароль действительно выглядит ошеломительно: яркая помада цвета фуксии, идеальная прическа в виде локонов, эко-шубка голубого цвета.

Напомним, что ранее артистка решила показать себя в невероятном образе.

В этот раз певица показала в Инстаграм кадр, на котором позирует в чувственном и милом образе. На фото, которые появился в аккаунте звезды, она позирует в образе сладкой печенюшки из "Шрека". Отметим, в таком же образе предстал и знаменитый артист, выступающий под псевдонимом "Дзидзьо". Дело в том, что Тина решила показать пару кадров со своего участия в рождественском шоу. Сама Тина далеко не первый раз принимает участие в съемках праздничного концерта. В этот раз артистка участвовала с целой толпой самых знаменитых звезд Украины.

Ранее также стало известно, что Тина запускает линию собственных духов.

«Поп-дива Тина Кароль выпускает парфюм своего имени. Аромат получил название Tina by Tina Karol. Созданные из любимых парфумерных нот певицы, духи Тины Кароль - это нежный цветочный аромат.

Напомним, Кароль взорвала сеть откровенным образом

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