Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм
Как известно, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.
Пикантные и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес, пишет Politeka.
Зима отменяется, погода удивит украинцев новой выходкой: точный прогноз синоптиков
Солистка KAZKA без комплексов потрясла пышными прелестями в купальнике: "Вот это размерчик!"
"Черный ящик" раскрыл тайну катастрофы в Иране: видео, которое объясняет все
Седокова в одной футболке показала свою гордость крупным планом: "Слишком сочно"
Даша является не только певицей, но и актрисой, а также пробуется в роли ведущей и модели. Выходит это у нее весьма успешно, ведь каждая фотосессия Даши вызывает неизменный бурный восторг среди поклонников. На странице звезды в Инстаграм она показала довольно пикантные кадры.
Так, Даша позировала в необычном наряде - черном костюме, состоящем из корсета и такого же цвета обтягивающих лосинах. При этом грудь звезды едва ли прикрыта специальной вставкой из камней на том самом корсете. Пикантный кадр в дерзком стиле приятно поразил поклонников.
Отметим, Даша позировала в толпе девушек из своей подтанцовки, которые также были одеты в костюмы из блестящей ткани и ярким макияжем на лице.
Ранее Астафьева предстала перед поклонниками в необычном образе. Девушка позировала в платье с глубоким декольте, которое состоит из шариков черного цвета. Образ она дополнила украшениями в тон, которые состояли из таких же шариков, что и платье.
Волосы Астафьева уложила в стиле "Великого Гэтсби" и выбрала вечерний макияж с акцентом на глазах. Глаза звезда подчеркнула черной подводкой и тушью, а на губы нанесла нежно-розовую помаду.
К сожалению поклонники не смогут оставить свои комментарии для Даши Астафьевой, ведь снимком звезда поделилась в своем Instagram-Stories.
Напомним, Астафьева устроила жаркую прогулку в киевском метро
Как сообщала Politeka, Раздетая Астафьева в блестках показала грудь
Также Politeka писала, что Астафьева едва не совратила мужчину во время танца