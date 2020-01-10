Украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников

Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео, информирует Рoliteka.net.

Пока большинство украинцев отдыхают от новогодних праздников, Слава Каминская отправилась вместе с детьми в теплые края, чтобы отдохнуть и набраться сил перед рабочими буднями. Совсем недавно она показала милый снимок из аэропорта на котором позировали ее сын Леонард и дочка Лаура.

А в этот раз похвасталась не менее милым кадром с детками, но уже на самом отдыхе. Дети выглядели очень счастливыми, обнимаясь и целуясь перед камерой.

«Британские ученые доказали, что мои дети предпочитают солнце и воду, а витамин D сам себя не выработает. Мама целый год пела, и напеееела деткам на сказочное Бали☀️😂», – пишет Слава под новым постом.

Пользователи сети в свою очередь оценили пост и засыпали Славу комментариями в Инстаграм.

Ранее артистка решила оригинально попрощаться с уходящим годом, удивив при этом необычным кадром.

На фото Каминская показала себя без макияжа и в естественном виде, при этом на лице Славы заметны патчи против припухлости.

«Подводя итоги 2019-го, хочется прежде всего напомнить , что жизнь наша может быть яркой и вне сети . Откровенно говоря меня утомили инстаграмные денди в наглаженных пиджаках и примерные мамы в слотах инста-сториз. «Ожидание / реальность» Читаешь , все красиво живут, везде успевают, аж хочется начать завидовать.

А по сути, все так , как у всех , только с налетом эгоцентризма. И армии «ёжиков в тумане» это превозносят и подпитывают «реальность» в сети ! Желание «казаться» но не «быть» прежде всего. Вопрос 🤦🏽‍♀️ ради чего это все ? Вас похвалят в сети ))) в ж...пу поцелуют , но ваша ли это ж...па ?», – подметила Каминская под новым постом.

Напомним, Каминская оказалась в постели и рассказала о своих ночных шалостях

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