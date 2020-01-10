Юморист "Квартал 95" Степан Казанин показал ошеломительно красивые кадры с отдыха на Мальдивах. Комик похвастался удачной рыбалкой

Как передает Politeka.net, Казанин выложил в своем микроблоге в Инстаграм снимки, где он на яхте. Звезда "Квартала" предстал в белой футболке, синих джинсовых шортах и солнцезащитных очках. В руках он держит большую рыбу. А его довольная улыбка на лице говорит сама за себя: рыбалка явно удалась на славу.

Также Степан поделился фото уже готовых блюд из рыбы. Подразумевается, что они сделаны из того, что он поймал собственноручно.

"Отпуски бывают разные🤘🥂🤪В этот раз поймали только два карася, но зато вкусные🤣", - подписал кадры Казанин.

Пользователи сети пришли в восторг от прекрасных видов лазурного океана и тропиков вдалеке, и от процесса рыбалки, что даже немного позавидовали Казанину.

"Аж сюда рыбой пахнет 😋 👍"

"О Богиии, Мальдивы!! А вода то какая!!!🤗🤗 Жаль что не могу себе такой отдых позволить((((Хорошего Вам отпуска!!!"

"Да, караси у нас знатные))))"

"И я хочу такой отпуск😂😂"

Ранее мы сообщали, по новой традиции, участники "Квартал 95" на свой день рождения раскрывают о себе различные детали, о которых ранее никто не знал. Так, 19 декабря, в честь 45-летия Степан признался, что это не его настоящее имя. На самом деле он - Сергей. Как Сережу почему-то его долго никто не мог запомнить, а вот Степан - совсем другое дело.

"Впервые назвал себя Степаном на первом курсе института. Не знаю почему, но меня никто не запоминал по реальному имени – Сергей. Однажды я решил прикольнуться и представился в шутку Степаном. И так за мной это имя и закрепилось", - поделился юморист.

Также мы писали, когда Владимир Зеленский стал президентом, Казанин сообщил, что "Квартал" не намерен отказываться от шуток о гаранте.

«Главное – чтобы он за нами не следил (смеется). Или Баканову не сказал: «А ну-ка, пробей этих чертей». Редко, но созваниваемся, списываемся», — поделился артист.

Напомним, звезда «Квартала 95» взорвал сеть голым фото.

Также Politeka писала, что звезда «Квартал 95» потерял часть тела.