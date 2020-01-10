Тина Кароль становится в Украине все популярнее и популярнее

Участие в качестве звездного тренера в шоу "Голос", ведущая на "Танцях з зірками" и так далее по списку - где только и в каких только образах артистка не демострировала публике свое творчество и себя любимую... Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикацию в ее Instagram.

Так на новом опубликованном видео из концета певицы "Різдвяні історії з Тіною Кароль" сполнительница предстала в образе настоящей снежной, но доброй, королевы. Уникальное пышное платье с подстветкой просто поразило публику.

Певица вместе с детишками исполнила свой хит "Україна - це ти", спрятав свои соблазнительные женственные формы за пышным убранством - артистка, можно предположить, обнажида на сцене душу, спев такую свою жизнеутверждающую композицию.

Пкколонники восторге от увиденного - в их глазах Тина - "добрая фея". Как известно, годами ранее исполнительница пережила потерю мужа, но не пала духом и продолжает дарить радость своим поклонникам, в том числе, самым маленьким.

Ранее артистка показала студийный тематический снимок, где она держит в руках елочное украшение и красуется в изумрудном платье с вырезом в районе ее плеча. Алая помада, классическая укладка «волна» и лучезарная улыбка – Тина Кароль, как обычно, во всеоружии.

Она также спела свой хит "Иди на жизнь" на Вечере премьер с Катей Осадчей. По кадрам из зрительского зала видно, что публика просто в восторге от увиденного – мужчины – особенно. Последние не уставали аплодировать и овивать певицу восторженными взглядами.

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