Анна Семенович расслабилась на отдыхе и показала лицо без макияжа

Как и половина планеты, знаменитости - в первую очередь - российская исполнительница умчалась отдыхать за границу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram артистки.

Отправилась отдыхать российская артистка на Сейшелы – архипелаг в Индийском океане, к востоку от Африки.

Анна Семенович записала несколько видео в истории, как есть картофельные драники на отдыхе. Сначала она сняла на видео весь представленный на шведском столе завтрак на острове: разные экзотические фрукты, булочки, морепродукты.

Во время показала блюд, Семенович призналась, что вообще не ест завтраки и хотела сегодня голодать. Но погода и шторм на море ей помешали, и она решила поесть.

Обладательница выдающихся форм выбрала жареные картофельные лепешки и с наслаждением их поедала. При этом утверждая, что ее не мучают угрызения совести.

Отметим, что на представленных в разделе Stories кадрах, певица показала лицо без макияжа. Волосы она собрала в хвост на затылке, и в целом выглядела как обычная женщина на отдыхе, а не как звезда российском эстрады.

Также в сети она опубликовала несколько фото в полный рост и призналась, почему не идет на пляж.

«Сегодня такой дождик и обещают его на весь день 😅 В такой погоде тоже свой кайф, плотный завтрак и сериал на террасе спасут в любую погоду 😊 Дневной сон и отсутсвие дел , очень освежает , но ненадолго . Зная себя , на днях начну генерировать новые идеи и что-то придумывать , долгий отдых не для меня 😂😂💁🏼‍♀️ Надеюсь успею загореть и сделать пару фоток в купальнике 🤪 А вы, что ждёте от меня в этом году?», – написала она в инстаграм.

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