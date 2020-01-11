Супруга украинского певца Монатика, Ирина, ошеломила кадрами с побережья океана
Как передает Politeka.net, Ирина Монатик поделилась свежими снимками в своем микроблоге в Инстаграм. На одном из них они все вчетвером: сама Ирина, Дмитрий и их двое замечательных малышей.
"Тотальная любовь🥰. огромнейший привет всем нашим людям☀️искренне желаем Вам любви,добра и мира 🥰❤️". - подписала этот милый кадр жена певца.
Также Ирина поделилась снимком, красота которого просто зашкаливает. Местность будто та же, где снимали рекламу батончика "Баунти". Невероятной чистоты небо и залив, пальмы, белоснежный песок и даже плетеные гамаки: все говорит о райском наслаждении. Среди такой красоты сверкнула своими стройными ножками Ирина. Девушка предстала в свободной белой тунике, соломенной шляпке и босиком.
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"Жизнь так непредсказуема..может оборваться,совсем незапланированно в один миг..как важно научиться ценить каждый миг,каждый день.. ведь даже в таком раю ..мысли порой съедают ,пугают и очень огорчают..правду говорят, самое сложное - это научиться позитивно мыслить .Будем очень стараться !", - подписала она снимок.
Жена Монатика не ставит геометку - семья решила затеряться посреди океана и как можно интимнее насладиться обществом друг к друга. Однако, как сообщила Ирина в соцсети "остров можно обойти за 17 минут 🥰🦀🌴❤️".
Комментирующие активно оставляют отклики под фото.
"Фото дня в инста , глаз не оторвать 🙏🏻❤️"
"Очень красивое фото!) а, что означают цифры на футболках?! День рождения?!"
"Какие вы😍❤️"
"Безумно😻❤️❤️❤️❤️"
"Чувство любви переполняется всё сердце ♥️ гладя на вас!!!)))"
"Какие ноги красивеееенныеее!!!"
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