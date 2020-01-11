Супруга украинского певца Монатика, Ирина, ошеломила кадрами с побережья океана

Как передает Politeka.net, Ирина Монатик поделилась свежими снимками в своем микроблоге в Инстаграм. На одном из них они все вчетвером: сама Ирина, Дмитрий и их двое замечательных малышей.

"Тотальная любовь🥰. огромнейший привет всем нашим людям☀️искренне желаем Вам любви,добра и мира 🥰❤️". - подписала этот милый кадр жена певца.

Также Ирина поделилась снимком, красота которого просто зашкаливает. Местность будто та же, где снимали рекламу батончика "Баунти". Невероятной чистоты небо и залив, пальмы, белоснежный песок и даже плетеные гамаки: все говорит о райском наслаждении. Среди такой красоты сверкнула своими стройными ножками Ирина. Девушка предстала в свободной белой тунике, соломенной шляпке и босиком.

"Жизнь так непредсказуема..может оборваться,совсем незапланированно в один миг..как важно научиться ценить каждый миг,каждый день.. ведь даже в таком раю ..мысли порой съедают ,пугают и очень огорчают..правду говорят, самое сложное - это научиться позитивно мыслить .Будем очень стараться !", - подписала она снимок.

Жена Монатика не ставит геометку - семья решила затеряться посреди океана и как можно интимнее насладиться обществом друг к друга. Однако, как сообщила Ирина в соцсети "остров можно обойти за 17 минут 🥰🦀🌴❤️".

Комментирующие активно оставляют отклики под фото.

"Фото дня в инста , глаз не оторвать 🙏🏻❤️"

"Очень красивое фото!) а, что означают цифры на футболках?! День рождения?!"

"Какие вы😍❤️"

"Безумно😻❤️❤️❤️❤️"

"Чувство любви переполняется всё сердце ♥️ гладя на вас!!!)))"

"Какие ноги красивеееенныеее!!!"

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