Жена известного украинского шоумена из Квартала 95 Евгения Кошевого Ксения поразила снимком с отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

«Евгений Кошевой. Отдых это хорошо», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Ксения позирует на фоне цветов с дерева, а позади нее стоит сам Кошевой. Это стало причиной неординарных комментариев со стороны пользователей.

«Красиво», «прикольно», «хорошенькие», «как будто кто-то подкрадывается», «Женя это комик от Бога! Рассмешил мою знакомую ,которая вообще далека от юмора, после просмотра миниатюры с пьяным батюшка, она сползла на пол», «ребят, вы классные», - пишут они.

Как сообщалось ранее, чуть ли не самый популярный артист Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой отправился на отдых.

Полетел звездный комик релаксировать не один, а со своей семьей - супругой Ксенией, в частности.

Так в сториз женщина опубликовала совместное с Евгением фото, где сама улыбается, а Кошевой - серьезен, как никогда. Пара позировала на фоне густых тропических зарослей и речь в мини-посте шла о том, что супруге звезды сцены очень хочется красивых фото.

Но, по мнению Ксении, красивых кадров с отдыха не "дождаться", потому как мужчины в большинстве своем не понимают всей "важности", а также естетического значения живописных кадров, привезенных из отпуска.

Ксения пошутила и сама предстала на фото, вероятнее всего, без мейкапа и в стильной солнцезащите, также на ней была то ли рубаха, то ли туника близкого к персиковому окрасу цвета.

Напомним, звезда «Квартала 95» взорвал сеть голым фото.

Также Politeka писала, что звезда «Квартал 95» потерял часть тела.