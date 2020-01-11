Надя Дорофеева неожиданно заговорила о беременности в забавном видео с Владимиром Дантесом

Звездная пара с небольшим опозданием решила отправиться на отдых. Пока супруги еще не успели добраться до пункта назначения, но решили держать своих поклонников в курсе происходящего. Как сообщает Politeka, Дантес поделился в своем InstaStories новым видео из аэропорта, на котором его жена неожиданно упоминает беременность.

На кадрах Дорофеева увлеченно ест, и вдруг внезапно заявляет: «Я чувствую, что я беременна». Осознав, что она только что сказала, певица тут же рассмеялась.

Дантес отреагировал на признание жены с присущим ему юмором. Он догадался, что сказанная в шутку фраза обязательно вызовет ажиотаж в сети.

«Вот это топ-"сториз". Спасибо, Надь. Вот это сейчас подписоты, лайков!», - обрадовался артист.

Впрочем, он решил не разводить лишних слухов, и тут же прояснил ситуацию в подписи к видео, отметив, что пока пополнения в их с Надей семье не ожидается.

«Во-первых, это не так. Во-вторых, Надя Дорофеева уже не знает, как оправдать свой жор, который длится последние 9 лет», - заявил Дантес.

Напомним, ранее мы писали о том, что Надя Дорофеева в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя жарком наряде.

В этот раз Надя решила похвастаться целой серией фото, на которых рассказала поклонникам всё, что их интересует. Так, звезда решила ответить на все вопросы, которые интересовали ее фанатов. В целом, Надя ответила с юмором и даже удивила откровениями.

К примеру, Дорофеева выдала свой второй любимый напиток после латте, без которого буквально не может пройти ее день - оказывается, девушка обожает чай с медом и мятой.

Также Дорофеева призналась, что не любит сдавать анализы и ждать результатов, чувствует неловко на сцене. Артистка не забыла дать и совет по уходу за собой, уточнив, что против соляриев или "опасного" загара.

Напомним, Дорофеева примерила полицейскую одежду ради взрывного фото.

Как сообщала Politeka, Дорофеева посветила фигурой в кожаной одежде перед Позитивом.

Также Politeka писала, что Дорофеева раскрыла свои самые интимные секреты: "Делаю это в душе...".