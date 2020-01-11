Известную российскую модель Ксению Пунтус обнаружили на тротуаре под окнами жилого дома в Москве

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ.

«В Москве выпала из окна российская актриса и модель Ксения Пунтус. Девушку нашли лежащей на тротуаре под окнами жилого дома в центре Москвы. Причины произошедшего пока неизвестны», - говорится в сообщении.

Уточняется, что Ксению уже прооперировали, однако медики оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.

«По словам источников, незадолго до трагедии Ксения вернулась из бара, где была вместе со своим бойфрендом», - подчеркивается в сообщении.

Позже медики рассказали, что у модели диагностировали вывих бедра. Возможной причиной называют инцидента называют психотропные таблетки, которые якобы употребила Пунтус.

«Сейчас вещества на экспертизе», - подчеркивается в сообщении

Как сообщалось ранее, модель Каксми Брутус скончалась на 31 году жизни. Трагедия произошла в США – всемирно известная модель с одной ногой умерла в одной из больниц Нью-Йорка. Как оказалось, Каксми плохо себя почувствовала, ее привезли в больницу с резями в животе, медикам не удалось спасти женщину, спустя какое-то время – она умерла.

30-летняя красавица боролась сразу с несколькими формами рака – в 14 лет у нее нашли рак костей, и позднее рак легких. Борьба девушки с болезнью была продолжительной и мучительной – она потеряла тазобедренный сустав, а вскоре и правую ногу. Несмотря на такие ужасные события в ее жизни, через какое-то время она приехала в США из Африки. Далее, все сложилось наилучшим для девушки с экзотической внешностью образом - она попала в модельный бизнес, работа началась с 2016 года.

Каксми Брутус подписала контракты с Jag Models, после – сотрудничать с Becca Cosmetics, Chromat, Olay.

Известно также, что модель участвовала в показе нижнего белья Savage x Fenty – марка Рианны. Тогда звездная исполнительница акцентировала внимание мировой общественности на невероятном примере храброй девушки, борющейся со страшным заболеванием:

«Королева. Сила. Невероятная красота… Она вдохновила людей по всему миру», – написала после показа Рианна в Twitter.

Напомним, найдено тело известного боксера.

Как писала Politeka, остановилось сердце легенды французского кино.

Также Politeka писала, что знаменитый российский музыкант перед смертью изменился до неузнаваемости.