Артистка выгодно подчеркнула свою пышную грудь и не только...

Тина Кароль уже давно стала объектом обожания сотней тысяч украинцев

Певица активно занимается творчеством, а также благотворительностью, но ее внешность и личная жизнь - публику интересует, похоже, больше всего. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram певицы.

Так на новых опубликованных фото, артистка продемонстрировала публике свое практически перфектное тело - женственная фигура Тины, лучезарная улыбка, блестяшие волосы - Кароль не перестает удивлять отменным видом перед камерами и новые студийные снимки - не исключение.

На свежих фото звезда предстала в пышном вечернем платье цвета бордо с внушительным декольте и передним вырезом на подоле. Игривая Кароль "сверкнула", но и не переборщила со своими пышными прелестями напоказ, кроме груди на фото видны стройные ножки артистки.

Поклонникам такая Тина очень нравится - люди пишут, что она "очень милая", "потрясающей красоты девушка" и просто "Роскошная".

Ранее на новом опубликованном видео из концета певицы "Різдвяні історії з Тіною Кароль" сполнительница предстала в образе настоящей снежной, но доброй, королевы. Уникальное пышное платье с подстветкой просто поразило публику.

Певица вместе с детишками исполнила свой хит "Україна - це ти", спрятав свои соблазнительные женственные формы за пышным убранством - артистка, можно предположить, обнажида на сцене душу, спев такую свою жизнеутверждающую композицию.

Пкколонники восторге от увиденного - в их глазах Тина - "добрая фея". Как известно, годами ранее исполнительница пережила потерю мужа, но не пала духом и продолжает дарить радость своим поклонникам, в том числе, самым маленьким.

Напомним, Кароль вышла на сцену без лифчика, сеть взорвалась.

Как сообщала Politeka, Кароль растаяла в объятиях жаркой красавицы, у Балана конкурентка.

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