Сообщение модель оставила за несколько часов до трагедии

Известная российская модель Ксения Пунтус оставила прощальную записку перед тем, как ее нашли на улице

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram модели.

Так, девушки пишет стих о том, что умрет и из-за этого ее возлюбленного будет «точить страх».

«Как отмыть запах табака от рук?

Как любить тебя, когда ты - труп?

Когда хочется и себе воткнуть в сердце нож?

Знаю. Просто подождать. И ты оживешь.

И, когда, а это будет, я заблужусь в бреду,

И сама тебе, мертвая, на руки упаду.

Страх начнёт точить тебя, что наждак,

Но ты сумеешь смерть мою переждать.

И нам будет, что вспомнить, ангел мой, чем дорожить :

Мы друг другу помогали ожить».

Уточним, что сообщение модель оставила за несколько часов до того, как ее нашли лежащей на улице.

Как сообщалось ранее, российская модель Ксения Пунтус выпала из квартиры, которая принадлежит семейству скандального режиссера Никиты Михалкова

«Модель Ксения Пунтус выпала из окна дома в центре Москвы после того, как пришла в гости к внуку режиссёра Никиты Михалкова – Андрею Бакову. Квартира, в которой находилась девушка перед попыткой самоубийства, принадлежит семейству Никиты Сергеевича», - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас модель госпитализирована с переломами в одну из московских больниц. На момент инцидент в квартире находился внук Михалкова – Андрей Баков.

Напомним, найдено тело известного боксера.

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